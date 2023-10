– i tillegg foreslo dyrlegen MR-undersøkelse til 16.000 kroner

Veterinærbesøket med mistanke om urinveisinfeksjon på hunden Brea ble kostbart for Tom Erik Øygard – og det kunne blitt enda dyrere. Hvis han ikke selv hadde stoppet prosessen. To dager etter besøket på dyrehospitalet startet han Facebook-siden Veterinæropprøret.Lørdag 12. august bestilte Øygard time på Fredrikstad dyrehospital til Brea, en elleve år gammel gordonsetter. Familien mistenkte at hunden hadde fått urinveisinfeksjon.

Hvorfor ventet hun ikke med samtalen til svaret på urinprøven var klart? Det ble noen kostbare minutter med «small talk». Om kloløsning, øyesykdommer og annetPå slutten av samtalen foretok veterinæren en klinisk undersøkelse av Brea. Forslaget om videre diagnostisering fikk hundeeier Øygard til å protestere.

– Jeg synes det var steindyrt. Vanligvis hadde jeg ikke kontaktet veterinæren om dette på en lørdag, men familien mente vi burde gjøre det. Alle trodde det kun var snakk om urinprøve og deretter en resept. Noe som ikke burde bli altfor kostbart. Så feil kan man ta.Tom Erik Øygard sjekket prisoversikten på nettsiden til Fredrikstad dyrehospital da han kom hjem. Sammenlignet med egen kontantfaktura mente han det var noe som ikke stemte. headtopics.com

Mangeårig og engasjert hundeeier, Tom Erik Øygard, tror skyhøye veterinærpriser kan medføre at dyreeiere kvier seg for å kontakte dyrlegen.Som tidligere leder i Østfold fuglehundklubb, medlem i avlsrådet for gordonsettere og jaktprøvedommer – er kunnskapen om hund stor. Erfaringen med hundehold lang for Tom Erik Øygard i Fredrikstad. Generelt har inntrykket av veterinærstanden vært god i alle år. Til nå.

– Etter noen dager fikk jeg en ny e-post fra Fredrikstad dyrehospital. Daglig leder skriver at det har blitt brukt en feil «takseringslinje» for generering av regningen. Jeg hadde blitt taksert for 30–45 minutter, men burde vært taksert for 0–30 minutter. Dyrehospitalet refunderte kroner 1.686,94, forteller Øygard, og legger til: headtopics.com

