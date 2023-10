I tårer etter Braathen-sjokket

Atle Lie McGrath har vært Lucas Braathens nære venn gjennom tolv år. Han fikk et vanskelig døgn etter å ha fått meldingen om Braathens karrierestopp. Torsdag kunngjorde Braathen (23) at han gir seg som alpinist. Kvelden i forveien ringte han sin kompis McGrath, som er hjemme i Oslo og fortsatt ikke helt klar for sesongstarten på grunn av skade. - Vi hadde en lang prat. Det ble sent, og det var fint.

Jeg sov nesten ingenting i natt. Det har vært en del tårer. Mest av alt er jeg bare stolt av Lucas. Det er et valg mange ikke kan skjønne at er mulig å ta, forteller stjernealpinisten. Duoen møttes i Bærum skiklub for tolv år siden. Siden har de fulgt hverandre i tusenvis av timer. 23-åringene er født med to dagers mellomrom og har stort sett kopiert hverandre på vei mot verdenstoppen. Fram til nå.

