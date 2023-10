I strupen på USA: - Slutt å skylde på oss

Lørdag var det tre uker siden den pågående krigen brøt ut mellom Israel og Hamas.. IDF, den israelske hæren, har gjennom helga sendt flere bakkestyrker inn i den beleirede enklaven og varslet en «ny fase» av krigen.. Dette har skjedd i dag:. ● Titalls militskrigere ble natt til mandag drept på Gaza, opplyser talsperson for IDF, Daniel Hagari, ved 09.40-tida.. - Styrkene våre er utstasjonert ved den nordlige grensa.

● Storbritannias utenriksminister, James Cleverly, sier mandag morgen at de er i dialog med Israels naboland om situasjonen i Midtøsten.. - Det er en risiko for at denne konflikten eskalerer og sprer seg i regionen. (...) Vi jobber for å forsikre oss om at det ikke skjer, sier utenriksministeren, ifølge nyhetsbyrået Reuters.. Cleverly sier videre at de har snakket med Iran:. - Vi har gjort det klart at det vil være i strid med deres interesser om dette eskalerer.

– Påstander om forbindelse mellom Hamas-angrepet og Iran er grunnløseIran utenriksminister Hossein Amirabdollahian avviser kontant påstander om at de var direkte involvert i Hamas’ angrep på Israel. Les mer ⮕

Brann seieren glapp på overtid - seiersrekken tok sluttBranns seiersrekke stoppet på åtte. Les mer ⮕

Branns seiersrekke tok slutt: - Veldig surtBranns seiersrekke stoppet på åtte. Les mer ⮕

Snart slutt for Runestad elektro etter femti årHit, men ikke lenger. Snart har siste lyspære blitt solgt fra Runestad elektro. Les mer ⮕

Angrepene i Gaza fortsetter: – Jeg er sjokkertDen internasjonale Røde Kors-komiteen ber om at lidelsen for de sivile på Gazastripen tar slutt. Les mer ⮕

Helsefagarbeider sparer 100.000 kroner i året- Det betyr ikke at det må være slutt på ferier og kos. Les mer ⮕