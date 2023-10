I natt kommer snøen på Østlandet: – Uaktuelt med sommerdekk

– Stort sett all nedbør som kommer i natt og utover morgendagen, vil komme som snø på Østlandet. Unntaket er kanskje kystområdene, men det er ventet opp mot 10 til 15 centimeter, sier vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han forteller at snøen allerede har kommet til Agder, men vil i løpet av kvelden og natt til mandag bevege seg nordover mot Østlandet. – Slik det ser ut, vil snøen komme i Telemark, områdene rundt Oslofjorden og helt opp mot Lillehammer og Rena. Først natt til tirsdag vil nedbøren gi seg, sier meteorologen.– I hvert fall om vi kommer litt opp i høyden. Rundt 100–200 meter over havet har temperaturene vært ganske lave den siste tiden, noe som gjør at bakken begynner å bli ganske frossen, sier han.

– Særlig over Sollihøgda og over Gjelleråsen kan det nok bli litt krevende, ikke bare på morgenkvisten, men også utover ettermiddagen. Da kan intensiteten øke, sier han.Det støtter trafikkoperatør Mikael Olsen ved Vegtrafikksentralen øst. headtopics.com

– Sommerdekk i morgen er helt uaktuelt. Har man ikke skiftet dekk, drar man ikke ut med bil, sier han. Olsen forteller at entrepenørere er forberedt og står klare til å salte veiene og brøyte om værvarselet slår til.

– Samtidig kan det nok lønne seg å beregne litt ekstra tid. Det er viktig å ta det rolig når årets første snøfall kommer. Erfaringsmessig smeller det alltid litt den dagen, sier Olsen.– Vi er så klare som vi kan få blitt. Dagen i dag har blitt brukt til planlegging og dialog med alle involverte, inkludert brøytemannskapet, sier pressevakt Ylva Celius Trulsen i Avinor til NTB. headtopics.com

