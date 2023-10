I kveld spiser de på Slottet. Dette er menyen.

Under den tradisjonsrike stortingsmiddagen på slottet er det, i likhet med de siste årene, skogens konge som står i sentrum på menyen.Deretter blir det servert kamskjell med syltet gresskar, tomat og tomatbuljong.

Kveldens hovedrett er som de siste årene elg fra Sikkilsdalen i Jotunheimen hvor kongefamiliens private eiendom, Prinsehytta, ligger. Elgen serveres med plomme, løkterte, rosenkål og rødvinssjy. Til dessert blir det servert rullekake med rips fra Bygdøy kongsgård, rose fra Mågerø og hvit sjokolade.

Stortingsmiddagen er en lang tradisjon som først ble startet av kong Haakon i 1906. Middagen forløper i dag omtrent som da den ble innført for over hundre år siden – med kongens tale og stortingspresidentens svartale som høydepunkter under middagen. headtopics.com

Årets middag blir den først der kong Harald ikke deltar. Han er sykmeldt etter å ha fått påvist korona søndag. Dermed er det kronprinsregent Haakon som innehar rollen som vert under middagen.

