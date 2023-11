I krigens skygge gjærer antisemittismen

Konflikten i Midtøsten vekker sterke følelser verden over. Det er i høy grad lov å ha sine meninger, både om Hamas’ terrorangrep 7. oktober og omMen uansett hva man måtte mene om krigen, er det et livsviktig poeng som må bankes inn igjen og igjen: Antisemittisme er utålelig. Det er en gift og en trussel mot menneskeverdet og demokratiets kjerneverdier.

Verden burde for lengst ha lært, 80 år etter holocaust. Men Det mosaiske trossamfunn, som representerer den bitte lille jødiske minoriteten i Norge, sendte mandag ut en bekymringsmelding som gjør vondt å lese:

«Flere av våre medlemmer har de siste dager opplevd truende hendelser mot sine hjem fordi de er jødiske. Blant annet har en familie fått sin mezuza revet av (et utvendig symbol på et jødisk hjem), en annen familie fikk sine barnevognhjul skåret opp. (...) En gutt på ungdomsskolen ble truet med at huset hans skulle bli bombet.»

Hendelsene føyer seg inn i et internasjonalt mønster. Flere europeiske land har sett en økning i antisemittisk hatkriminalitet siden Gaza-krigen startet. I Dagestan i Russland var det søndag en folkemengde som stormet en flyplass på jakt etter israelske statsborgere.

Det mosaiske trossamfund kaller situasjonen «et varsko ikke bare for vår minoritet, men demokratiet i Norge». Det har trossamfunnet selvfølgelig helt rett i. Små og sårbare minoriteter skal ikke stå i denne verdikampen alene.

