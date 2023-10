I helgen var det helt stille fra Gaza. Hjemme i Bærum ventet Dina på et livstegn fra pappa.

Safwat Diab, en norsk-palestiner, sitter fast på Gazastripen. Han er i kontakt med sin familie i Bærum og melder at han er i live.

Familien i Norge mener Norge gjør for lite for å hjelpe nordmenn ut av Gaza. De ønsker lik reaksjon mot Israel som mot Russland.Men Dina Diab (25) er fortsatt våken. Det er noen dager siden sist hun sov. Det eneste hun tenker på er pappa som sitter fast på Gazastripen. Denne helgen har hun ikke hørt noe fra ham. Så ringer telefonen.– Jeg trodde vi skulle bli utslettet i natt.

De siste tre ukene har høydepunktet for familien i Bærum vært når Safwat har nok dekning til å ringe hjem.– Jeg klarer ikke å «ikke være redd». Det er jo pappaen min. Det var han som fikk oss til trygge Norge da vi var små, sier Dina. headtopics.com

Hun mener Norge gjør for lite for å redde nordmenn ut av Gaza. Og at reaksjonene fra Norge har vært for milde.I en e-post til Aftenposten skriver Siri Svendsen Utenriksdepartementet (UD) at de er svært bekymret for situasjonen i Gaza.Vår viktigste prioritet er å bidra til at de om lag 200 norske borgerne kan få mulighet til å komme seg ut fra Gaza, men det er veldig vanskelig så lenge grensen forblir stengt.

