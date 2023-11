I fjor bygget Oslo kommune fire elbilladere. Slik går det i år

I år øker imidlertid antallet nye ladere kraftig.Det var nærmest full stopp i utbygging av kommunale ladestasjoner til elbiler i Oslo i fjor. Ved utgangen av 2022 var fasit at antallet hadde økt med bare fire nye ladepunkter.

