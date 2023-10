I boks: Tottenham har sikret årets viktigste signatur!

På torsdag sendes en av Premier Leagues mest ettertraktede spisser til medisinsk test hos Spurs.er Tottenham enige med Everton om overgangssum. Conte får spilleren som har bevist han behersker engelsk fotball, med 48 scoringer på 173 Premier League-kamper. Forrige sesong sto brasilianeren for solide 10 scoringer på 30 PL-kamper for en klubb der alt manglet.

På det brasilianske landslaget har også 25-åringen etablert seg godt. I kamp om spilletid med flere av verdens beste angrepsspillere, har det blitt 36 kamper med 14 scoringer siden 2018.hevder Tottenham i første omgang betaler 50 millioner pund, som plusses med eventuelle bonuser.Conte har fått inn Ivan Perisic, Fraser Forster og senest Yves Bissouma. Med Richarlison i hus, kan vi forvente mye av Spurs kommende sesong, veldig mye.

Tottenham-toget dundrer videre – har fått luke i toppen av Premier LeagueTottenham troner nå øverst på tabellen med en fem poengs luke ned til rivalene. Jamie Carragher er fortsatt ikke helt overbevist. Les mer ⮕

Den store forskjellen(Crystal Palace-Tottenham 1–2) Rekk opp hånden den som trodde at et Tottenham uten Harry Kane skulle toppe Premier League etter at en fjerdedel av sesongen er unnagjort. Les mer ⮕

Mauricio Pochettino: 'Han er ikke en del av Tottenham sine planer'Det var ganske tydelig i går at det er litt mindre prut i Tottenham i gårsdagens cupkamp mot Chelsea. - Både Harry Kane og Son Heung-min er borte og dermed ble det mindre push fremover og straffespark-konkurranse som Tottenham tapte med stor margin. Les mer ⮕

Michael Owen overbevist Harry Kane tok feil valg med å forlate Tottenham i sommerMichael Owen er en av de få Liverpool-spillerne i historien som gjorde det uhørte med å spille for erkerival Manchester United senere i karrieren. Den tidligere stjernespissen er fortsatt ikke helt tilgitt i den røde delen av Merseyside, selv om det skjedde fem år etter exit Anfield. Les mer ⮕

Hva blir det til: Tottenham, Manchester United eller Real Madrid?Det er få managere som har en høyere stjerne enn Tottenham manager Mauricio Pochettino. Han er meget ettertraktet, men har ikke ledet noen av de virkelig store lagene. Les mer ⮕

To Tottenham-spillere får telefon fra MourinhoFør Jose Mourinho satte signaturen på kontrakten med Roma hadde nok portugiseren skjøvet over ønskelista med spillerforsterkninger. Football-London har mistanke om at det befinner seg to Tottenham-spillere på denne lista. Les mer ⮕