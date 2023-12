Hypokondri og økt dødelighet

Hypokondri er en lidelse som rammer omtrent 1 av 20 av befolkningen i vestlige land. Folk med denne diagnosen klarer ikke å kvitte seg med følelsen av å være syk til tross for at undersøkelser og laboratorietester sier noe annet. Noen bytter lege hele tiden. Andre holder seg helt unna helsevesenet. Forskerne ved Karolinska Institutet i Sverige har fulgt 4.100 hypokondere over flere år og sammenlignet dem med 41.000 mennesker i samme alder, kjønn og bosted.

– Den svenske helsestatistikken har en egen klassifisering for hypokondri. Det var derfor mulig for oss å gjøre dataanalyser på tusenvis av mennesker i årene 1997 til 2020, sier David Mataix-Cols til nyhetsbyrået AP. Han er lege ved Karolinska Institutet og har ledet undersøkelsen. Forhøyet dødelighetAnalysene viser at folk med denne diagnosen har forhøyet dødelighet både av naturlige årsaker og unaturlige – spesielt selvmor





bladetnordlys » / 🏆 17. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Kristine Stavås Skistad om ekspert-påstand: – Folk tenker for mye på pengerPetter Northug ser seg selv i Kristine Stavås Skistad, som ifølge ekspert går glipp av flere millioner kroner i sponsorinntekter.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »

Sier klart nei til ekstra økonomisk hjelp til folk som sliter før julI fjor bevilget Stortinget en ekstra tusenlapp til alle sosialhjelpsmottakere for å hjelpe dem gjennom jula. I år sier statsminister Jonas Gahr Støre blankt nei til å gjenta julegratialet til de fattigste.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Kurt sto 150 meter unna Wagner-gruppen: – Folk sier jeg har forandret megForteller fra den kollapsede boligblokken i Dnipro, og den dramatiske evakueringen av Bakhmut.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Hva folk hater å få til julDet er vanskelig å si hva som er verst, men støvsuger er riktig ille. Personlig vil jeg også sterkt fraråde skittentøykurv om du har julen kjær.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »

Enighet om statsbudsjettet: – Vil gjøre hverdagen bedre for folkEt drøyt døgn før finansdebatten i Stortinget, ble regjeringen enige med SV om neste års statsbudsjett., Grønnere og mer til fordeling, er overskriftene.

Kilde: Dagsavisen - 🏆 25. / 51 Les mer »

Ber Vålerenga-spillerne glede seg til skjebnekamp: – Bare Bruce Springsteen som samler flere folkDa Vålerenga rykket ned fra toppdivisjonen sist, var det Tom Nordlie som satt på trenerbenken.

Kilde: NettavisenSport - 🏆 21. / 51 Les mer »