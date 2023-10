Hvorfor tør ikke verdenssamfunnet å fordømme disse overgrepene hardere?

Jeg var på en demonstrasjon til støtte for Palestina i går. Selv om jeg satte stor pris på at så mange hadde møtt opp, er det tanker som plager meg.

Som pappa klarer jeg ikke å slette bildene fra Gaza fra minnet. Små barnekropper. Noen døde, noen skadde. Omsvøpt i blod, dekket av aske. De skriker av smerte mens legene behandler dem. Uten bedøvelse, uten nødvendig medisinsk utstyr. Fordi Israel hindrer hjelpen i nå frem.Hvordan hadde jeg som far reagert hvis jeg sto på sykehustrappen med med mitt skadde barn i armene, og blitt avvist med at barnet ikke kan få hjelp, fordi han eller hun er litt for mye skadet. I live ja, og fullt mulig å behandle, men ikke i dag.

Les også Blodhevn har en sentral plass Og situasjonen på Gaza det siste døgnet har blitt, om mulig, enda verre. Teppebombingen er forsterket med tanks og bakkestyrker. Verden har aldri sett angrep av et slikt omfang.Israel har stengt to millioner mennesker på et lite område, avsondret dem fra vann, medisiner og nødhjelp, teppebombet dem, ødelagt infrastrukturen. headtopics.com

Hvis dette ikke stopper umiddelbart, kommer det til å ende i en enorm katastrofe, med menneskelig lidelse uten sidestykke.Lederne våre er valgt av oss til å representere oss. La dem få vite hva vi mener.

