Hvordan vet jeg om jeg sparer nok til pensjon, spør 30-åringen. Dette bør du sjekke, sier eksperten.

Før du kaster deg på sparebølgen, bør du skaffe deg oversikt over hva du allerede ligger an til å få og hva du kan gjøre for å påvirke egen pensjon. Først da har du et godt grunnlag for å vurdere hvor mye ekstra du trenger og hvilken spareform som synes riktig for deg.I Nav opparbeider du deg pensjon basert på lønnen din, uavhengig av hvor du jobber. Årlig pensjonsopptjening utgjør 18,1 prosent av lønn.

Ettersom din generasjon antas å leve lengre enn tidligere generasjoner, blir årlig pensjon lavere. Med mindre du kompenserer med å jobbe lengre. Du skriver at arbeidsgiver trekker deg i lønn. Dersom du trekkes en egenandel til pensjonsordningen, er du trolig omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning. Svært få i privat sektor har egenandel, men det finnes selvsagt unntak. Er du omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning er denne i all hovedsak lik, uavhengig av hvor du jobber.

Her finner du en oversikt over pensjon opparbeidet gjennom arbeidsforhold. Er du omfattet av offentlig tjenestepensjon, kan du fra denne siden gå direkte til nettsiden til Pensjonskassen. Er du omfattet av en innskuddsordning, får du blant annet informasjon om hvor mye arbeidsgiver årlig innbetaler til pensjonskontoen din.

Uansett sier det seg selv at det er en fordel å starte sparing tidlig. Da vil selv beskjedne sparebeløp kunne gi en hyggelig ekstrapensjon. Jo lengre spareperiode, desto større effekt av renters renteeffekten.Mens arbeidsgiver i privat sektor kun er pålagt å ha alderspensjonsordning for sine ansatte, er ansatte med offentlig tjenestepensjon også omfattet av både uføre- og etterlattepensjonsordninger.

