Hvordan oppdage om barnet ditt mistrives

Dersom du lurer på om barnet ditt mistrives, enten med bo-ordningen, foreldresamarbeidet eller foreldreutøvelsen, bør du følge ekstra med, råder ekspert. Her er kjennetegnene du kan se etter.Blir barnet ditt utestengt? – Fint at de får øve seg på å tåle det fra de er små, sier psykologen.I denne boligen er ingen flater hvite: – Jeg har tenkt på holdbarhet, i den forstand at jeg ikke vil male på nytt etter to år

:

TV2SPORT: Messi vil ikke utelukke VM i 2026: – Vi får se hvordan jeg føler meg fysiskLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer »

AFTENPOSTEN: Fra Midtøsten til skolegården: Hvordan møte polarisering og fordommer?Les kronikken.

Kilde: Aftenposten | Les mer »

DAGBLADET: Kronprins Haakon om 22. juli: - Noe skremmende ved detKronprinsen forteller om hvordan han opplevde dagen som forandret Norge.

Kilde: dagbladet | Les mer »

DAGBLADET: IDF advarer: - Vi er klare på sekundetSiste nytt fra Dagbladet: Det israelske forsvarets stabssjef, Herzi Halevi, advarer om at IDF vil være klare til å gå i forsvar, dersom angrepene mellom Libanon og Israel eskal...

Kilde: dagbladet | Les mer »

TV 2 NYHETENE: Kritiserer behandlingen Elise får på sykehjemmet i Lørenskog:Rolf er sjokkert over hvordan hans store kjærlighet blir behandlet på sykehjemmet. - Vi føler oss forsvarsløse.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer »

DAGSAVİSEN: Thorbjørn Jagland kritiserer «Makta»Tidligere statsminister Thorbjørn Jagland reagerer på hvordan tidligere kolleger i Arbeiderpartiet blir framstilt i NRK-serien «Makta».

Kilde: Dagsavisen | Les mer »