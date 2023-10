– Hvis vi ikke engasjerer oss, blir landet vårt utslettet

Oksana Babyak (27) har nettopp demonstrert foran Stortinget og den russiske ambassaden. Hun har stått i ett minutts stillhet for å markere sorgen over seks personer, flere av dem barn, som ble drept i russiske angrep natten i forveien.

Før dagens demonstrasjon var hun tolk for ukrainske flyktninger, en jobb hun kastet seg rundt for å ta mens hun egentlig søkte etter jobber som nyutdannet med mastergrad i jus og teknologi. Uten hverken tolketrening eller psykologoppfølging tar hun daglig imot de mest brutale vitnesbyrd fra mennesker som kommer rett fra krigen. Det er ingen drømmesituasjon, mildt sagt.

Juryens begrunnelse: Hun flyttet til Norge da hun var seks år gammel, men Oksana Babyak har på ingen måte mistet engasjementet for Ukraina. Etter Russlands invasjon i fjor la hun egen karriere til side for å jobbe som tolk for ukrainske flyktninger, mens hun på fritiden organiserer hjelpesendinger med medisinsk utstyr og jevnlig er med på demonstrasjonene foran Stortinget. headtopics.com

Det altoppslukende arbeidet har ført til at hun nå pekes ut som en av årets ledestjerner av D2s jury. – Moren min er lege og har et stort kontaktnettverk i helsevesenet. Vi har konsentrert oss om å samle inn medisinsk utstyr.

De sender alt fra medisinsk utstyr til soveposer, generatorer, termokikkerter og annet militært utstyr, forteller hun. ← → 1—4 Fakta: Ledestjerner 2023 D2 og Dagens Næringsliv løfter frem ledestjerner under 30 år som gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper bidrar til å gjøre verden litt bedre. headtopics.com

Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, PwC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

