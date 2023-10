Hvis du ikke liker dette, bør du vurdere om musikk egentlig er noe for deg

De 10 skumleste spillene du kan spilleHvis du liker å bli skremt mens du spiller er disse spillene det du bør velge. Les mer ⮕

Skøytesporten står uten TV-avtale like før sesongstart– Det vil være litt rart hvis det ikke er noen som sender det på TV, sier Sverre Lunde Pedersen om situasjonen idrettene er i nå. Les mer ⮕

Ikke bare Pochettino som kobles til Manchester UnitedTidligere i sommer ble det kjent at Max Allegri lærte seg engelsk. Vi tenkte at han åpnet noen flere dører utenfor Serie A, men ifølge en engelsk overgangsekspert kan det være noe konkret på gang - hvis Ed Woodward presses til å gi Ole Gunnar Solskjær sparken. Les mer ⮕

Tror mer på en retur til Manchester United enn til Real MadridRoma manager Jose Mourinho ble koblet til en usannsynlig retur til Real Madrid av spanske medier denne uken, men hvis Sir Jim Ratcliffe fullfører overtakelsen i Manchester United, vil 'Special One' mer sannsynlig være tilbake på Old Trafford enn Santiago Bernabéu. Les mer ⮕

Barcelona har sett noe i forvaret til Liverpool de likerLiverpool hentet backen Andy Robertson fra Hull for to år siden og etter å ha litt problemer med å 'henge' med den første sesongen under Jürgen Klopp har han vokst seg sikker og imponerende god. Les mer ⮕

Jeg driter i hagen dinIkke fordi jeg liker det, men det er den eneste muligheten. Les mer ⮕