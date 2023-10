– Hvem som helst av politikerne kan komme og låne leiligheten min en langhelg. Så kan de med egne øyne se hvordan det er her

(Nordlys) Trond Sandvik (51) bor i en av de kommunale leilighetene i Hansjordnesbukta i Tromsø. Han hadde aldri trodd han skulle bli så gammel som han er nå – med det livet han har levd.

Les også Rødt frykter ny utgiftssmell: Ber Norge bruke vetoretten mot EU – Jeg er oppvokst på Myreng – et villastrøk på toppen av Tromsøya. Et trygt og stille strøk med null kriminalitet. Les også Kritikk haglet mot Oslo-tiltak – nå gjør de helomvending – Jeg gjorde som jeg ville i ungdomsskoletiden og havnet i et dårlig miljø. Det er nok en unnskyldning mange bruker, men det var det som skjedde. Som 14-åring droppet Trond ut av skolen. Ingen reagerte. Han fikk «forsvinne stille ut bakdøra», som han selv sier det. Ingen hanket han inn.

– Jeg ble boende der i atten måneder. Det var uutholdelig. Det var mest beboere med alkoholproblemer der. Politiet kom med folk som var sørpe fulle og parkerte dem i en lenestol. De gjorde på seg og spydde. De andre beboerne måtte tørke opp etter dem. Jeg fikk sjokk og er enda preget av tiden der. headtopics.com

Les også Slår sammen SR-Bank og Sparebank 1 Sørøst-Norge: – Skaper en bedre bank Noen ganger hamrer det på døra midt på natta. Trond har prøvd å si fra om de kunne holde fred. – På Bymisjonen møtte jeg ordføreren. Jeg går mye på Bymisjonen. Gunnar kom med mange fagre ord om alt de hadde på gang med boliger for de vanskeligstilte i byen. Jeg tror det er mange som er spent på hvor godt det blir fulgt opp.

Les også Nå fjerner de alle kommunale alkohol-begrensninger Trond klager også på mulighetene for å vaske klær. Han fikk midler fra Nav for å kjøpe inventar til leiligheten – deriblant vaskemaskin. Den står ubrukt på badet. headtopics.com

