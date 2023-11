Hvem har rett til å ødelegge et menneskes ettermæle i kunstens navn?

», men trekker samtidig i nødbremsen når hun legger til: «Mange av de historiske karakterene er døde. De kan ikke forsvare sitt ettermæle. De store hendelsene er riktignok godt dokumentert, men man kan spørre om noen av de mer negative personskildringene er innafor.

Hvis svaret på bare ett av disse spørsmålene er nei, er det ikke bare «noen av de mer negative personskildringene» som ikke er innafor. Da er hele serien utafor. For hvem har rett til – i dramaturgiens og kunstens navn – å ødelegge et menneskes ettermæle?

Men er det så nøye? Det er jo bare underholdning. Eller kanskje politisk satire. Et dokudrama «basert på fakta, løgn og dårlig hukommelse», som serieskaperne selv formulerer det.

Også skaperne av «Kon-Tiki»-filmen tre år senere påberopte seg kunstnerisk frihet da de fremstilte krigshelten Herman Watzinger, nestkommanderende på Kon-Tiki, som en svekling og juksemaker selv om det motsatte faktisk var tilfellet. «Filmen er ingen dokumentar og vi har tatt oss kunstneriske friheter for å skape spenning»,

De var altså villige til å ødelegge en hedersmanns ettermæle for å skape litt spenning i en ellers kjedelig spillefilm.: «Dette har med hukommelsen å gjøre. I årene framover vil folk se en annen figur enn han som er den riktige. Filmskaperne bør ikke slippe unna med dette.»

