Hvem bør ta influensavaksine? Hva koster det? Få svarene her.

– Stor mulighet for at H3N2-viruset vil vende tilbake. Dette er et virus vi har mindre beskyttelse mot.

FHI: Nasjonalt utbrudd av salmonellaFHI har nå satt i gang en etterforskning for å finne ut hva smittekilden kan være. Les mer ⮕

Hva gjør Stavanger spesielt for deg, og hva vil du ta vare på?NYE STEMMER: Uavhengige steder er ikke auto­matisk mer verdt, eller bedre enn de store kjedene, men er du bevisst på hvor du trekker kortet? Les mer ⮕

Hvem bør ta influensavaksinen? Hva koster det? Få svarene her.FHI vil at flere skal ta influensavaksinen. Slik går du frem. Les mer ⮕

Hvem spiller du for, Brenna?Vi har fått en kjapp og retorisk sterk minister i arbeidsdepartementet. Men ikke la deg lure: Brenna er ikke en minister for de svakeste. Les mer ⮕

FHI: Høstens influensabølge lar vente på segFHI har advart mot kraftig influensasesong og bedt folk vaksinere seg, men foreløpig er høstens influensautbrudd ikke i gang. Les mer ⮕

Kamp om hvem som kan hente Nico Williams til Premier LeagueNico Williams er kjent for å være superrask og han er ofte nest sist på bannen. 21 åringen som gjennom ypperlig spill i La Liga har etablert seg på det spanske landslaget blir ganske sikkert hentet til en større klubb enn Athletic Bilbao. Les mer ⮕