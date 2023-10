Hva skal jeg si til mine barnebarn

Barn skal klemmes, ikke drepes. Bak politikken, æren, troen og ikke minst frustrasjonen, så skjuler denne konflikten noe større.

Hvis du noen gang lar en liten hånd holde fingeren din, så er det fordi et barn er trygt. Spedbarn kan gi deg den hånda – det betyr at de er trygge når du holder dem inntil deg.

Les mer:

Klassekampen »

Hva gjør Stavanger spesielt for deg, og hva vil du ta vare på?NYE STEMMER: Uavhengige steder er ikke auto­matisk mer verdt, eller bedre enn de store kjedene, men er du bevisst på hvor du trekker kortet? Les mer ⮕

– Noe slikt har jeg aldri opplevd før på kino(Åpen for alle) Hva gjør du hvis sidemannen skravler midt i filmen? Les mer ⮕

Kronprinsen forteller farens vitser: – Forstår ikke helt hva han menerTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Hva vil de med å ramme Steinerskolen?Regjeringen sier den rydder opp i privatskoletilskudd, men skaper stor uro i klassen. Les mer ⮕

Netto null klimautslipp i 2050, hva betyr det?Vi hører ofte at vi må nå «netto null» klimagassutslipp i 2050 for å nå målet om å begrense den globale oppvarmingen til rundt to grader. Da må den gl... Les mer ⮕

Se hva som rekte i land i Tromsø: – Ring oss så fort som muligHavforskere fikk tidlig julegave i Straumsbukta. Les mer ⮕