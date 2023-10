«Hva skal jeg mene nå?»

Staten Israel ble opprettet etter et vedtak i FN i 1948. Bakgrunnen var utryddelsen av seks millioner jøder under andre verdenskrig. Men opprettelsen gjorde at 750.000 palestinere ble tvunget vekk fra sine landområder. Siden har det vært en rekke kriger mellom Israel, arabiske land og palestinere.Hamas er en militær motstandsbevegelse for palestinerne som er undertrykt av Israel på Gazastripen. Flere land definerer Hamas som en terrororganisasjon.

Norge har ikke tatt side i konflikten mellom Israel og Palestina, men har fordømt terrorangrepet fra Hamas. Norge mener at kun en slik løsning kan gi varig fred. Denne løsningen er anerkjent av store deler av det internasjonale samfunnet.

– Et viktig poeng er at Hamas ikke anerkjenner legitimiteten til staten Israel, men anerkjenner Israels eksistens som noe de må forholde seg til. På den ene siden nekter Hamas å kompromisse en millimeter av det de oppfatter som palestinsk land, samtidig har Hamas sagt de vil bøye seg for viljen til flertallet av det palestinske folket, legger han til. headtopics.com

Gaza er en region i Palestina. Gaza har rundt 2,4 millioner innbyggere, hvorav 1,7 millioner er registrert som flyktninger, ifølge Blant annet sjiamuslimske militsen Hizbollah, som holder til i Libanon, har gratulert Hamas med operasjonen.

