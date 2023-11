Huset på toppen av skrenten i Åsane lagt ut for tvangssalg

Han er mannen som har eid huset på toppen av skrenten i Åsane i Bergen i rundt 30 år. De fleste av dem sammen med kona Judith. Sist onsdag ble huset hans lagt ut for tvangssalg på Finn.no, uten at han visste noe som helst om at det skulle skje da. VG snakket med ham bare etter par timer etter at en venn tipset han om den høyst spesielle boligannonsen som lå ute. Hans egen.Foto: Petronelle Halvorsen / BT I april dukket namsfogden, advokat og takstmann opp på døren for å forberede tvangssalg

. Så gikk det et halvt år uten at han hørte noe mer, før huset hans plutselig lå ute til salgs - med alt annet enn stylede bilder.IKKE HELT STYLET: Advokaten som står for tvangssalget tok bilder til boligannonsen på et besøk sammen med namsfogden i april.Murvillaen fra 1962 med fjordutsikt og ett mål tomt er lagt ut for 500 000 kroner. – Det har vært masse telefoner, sier advokat Jan Olav Andersen, som har fått i oppdrag av Hordaland tingrett å tvangsselge huset. Med på kjøpet følger et rivningsvedtak av et svømmebassenglegg fra Plan- og bygningsetaten. Kostnad: 6 millioner kroner. Husets verdi: 5,8 millioner kroner. På toppen av det hele kjøper man et hus der det løper dagbøter for hvert døgn som går uten at rivningen gjennomføres. Pris: 800 kroner per dag.– Det skal bli spennende å se om huset er salgbart i det hele tatt, sier advokat Andersen.I 2006 bestemte Eikevik-familien seg for å bygge et svømmebasseng i hage

:

