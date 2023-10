Hundeavl: Mann smuglet fem liter med sæd

En mann ble for et par dager siden tatt i å smugle fem liter sæd gjennom en større havneby i Argentina.. Det melder avisa Le Observador.. Vekket mistankeMannen skal tidlig ha blitt lagt merke til av tollerne i havna, grunnet sin «merkelige oppførsel». Så ballet det på seg:. Under sikkerhetskontrollen fikk tollerne nemlig øye på flere mistenkelige beholdere i mannens bagasje. .

La seg langflatIfølge avisa Infobae la mannen med hundesæden seg flat med det samme. Han tilsto å ha tatt med seg sæden fra nabolandet Uruguay, men ville ikke gå nærmere inn på hva han skulle med den. Tollerne mistenkte imidlertid at mannen drev med ulovlig avl.. Den mistenkelige mannen hadde heller ingen dokumentasjon på at sæden var fraktet på lovlig vis, og vil bli bøtelagt, opplyser avisa..

