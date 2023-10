Hun redder liv med informasjon om prevensjon

Anna Christina Thorsheim (24) lener seg inntil den store granittstatuen foran Slottet i Oslo. Rundt oss myldrer det av parkaskledde unger på tur i den gnistrende vårsolen. De norske barnehagebarna utgjør en sterk kontrast til det Thorsheim forteller om arbeidet som organisasjonen hennes gjør i Nord-Nigeria.

Juryens begrunnelse: Ikke bare er hun dyktig, men Anna Christina Thorsheim har også et brennende og smittsomt engasjement. Hun er en sosial entreprenør, og hennes idé om intensive radiokampanjer om prevensjon ble valgt ut blant 180 andre ideer av inkubasjonsprogrammet Charity Entrepreneurship, som så etter de mest effektive ideene for bedre mødrehelse.

Thorsheim gikk nemlig vitenskapelig til verks da hun valgte seg Nigeria: Hun analyserte 70 ulike land i samarbeid med FEMs amerikanske medgründer Kenneth Scheffler. Formålet var å finne et best mulig egnet sted å starte. De så på hvor dødeligheten under fødsel var høyest, hvor prevensjonsbruken var lavest, og hvor tilgangen på prevensjon faktisk var god. headtopics.com

Fakta: Ledestjerner 2023 D2 og Dagens Næringsliv løfter frem ledestjerner under 30 år som gjennom gode ideer, handlekraft eller lederegenskaper bidrar til å gjøre verden litt bedre. Kåringen presenteres i samarbeid med Ragn-Sells, PwC og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i Ås.

– Jeg er definitivt den yngste i gruppen. Men jeg opplever ikke at det er et tema. Jeg ser ikke ut som jeg er 40, men opplever at jeg blir respektert for arbeidet jeg gjør. Hun flyttet til London for to år siden, for å være tettere på det internasjonale bistandsmiljøet. Nå bor hun i et hus sammen med andre som jobber innen bistand. headtopics.com

