Huitfeldt om mediestormen: – Det kan være vanskelig å bli sittende

Huitfeldt sier de i regjeringen fikk en gjennomgang av forholdene knyttet til aksjeeierskap i regjeringen, etter at hennes sak ble kjent. Da sier hun de ble bedt om å tenke igjennom om det var saker som var egnet til å svekke tilliten til dem. – Når vi da spurte om «hvem er dommer her», fikk vi til svar at «det er VG».

Hun sier det kan være vanskelig å bli sittende i en posisjon når det blir en stor mediestorm - og viser til saken til tidligere stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) som måtte gå av, men senere ble frifunnet for juks med pendlerbolig. – Det var i grunn mediestormen som avsatte henne - det var umulig å bli sittende. Dette må vi tenkte igjennom, sier hun

TV 2 NYHETENE: Reagerer mot Dr. Greve: - De håper kundene er dummeMonica Larsen ble forbanna da hun åpnet kremen hun hadde kjøpt.

TV 2 NYHETENE: Kontrollhøringen - hva er det og hva betyr det?Tirsdag møter en sittende statsråd, tre avgåtte statsråder, en tidligere og en sittende statsminister til høring på Stortinget. Dette kan bli konsekvensene.

TV 2 NYHETENE: Varmer opp: Huitfeldt følger høringen fra tredemøllaFølg høringen direkte: Erna Solberg, Anette Trettebergstuen, Ola Borten Moe, Anniken Huitfeldt og Tonje Brenna forklarer seg om sine habilitetssaker.

E24: Huitfeldt om aksjesaken: – Burde blitt informert om at dette var et minefeltArbeiderpartiets Anniken Huitfeldt ble nylig vraket som utenriksminister, etter at ektemannen hadde handlet aksjer.

VGNETT: Anniken Huitfeldt: – Alltid vært redd for å gjøre feilAnniken Huitfeldt (Ap) sier at hun aldri hadde en såkalt «vetting-samtale» med statsministeren. I en slik samtale skal en potensiell statsråd fortelle om eventuelle skjær i sjøen ved å gjøre dem til statsråd.

DAGSAVİSEN: Norsk klimautvalg anbefaler å stoppe oljeleting uten en sluttstrategiDet regjeringsoppnevnte klimautvalget la fram sin rapport i forrige uke. Det mener det ikke bør gis flere tillatelser til leting og utvinning av olje før det er lagt en sluttstrategi for petroleumsvirksomheten. Støre viser til analyser fra Det internasjonale energibyrået (IEA) hvor det sies at det fortsatt trengs investeringer i noen eksisterende olje- og gassfelt. Han ser problemstillingen fra en annen side enn klimautvalget:

