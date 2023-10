Hudsykdommen som kan ligne eksem: – Det går sjelden over av seg selv

Det kan ligne på eksem eller kviser, men er egentlig en vanlig hudsykdom som krever behandling. En vanlig feil mange gjør, forverrer utslettet – og én enkel metode kan forebygge utbrudd.

Det kan ligne på eksem eller kviser, men er egentlig en vanlig hudsykdom som krever behandling. En vanlig feil mange gjør, forverrer utslettet – og én enkel metode kan forebygge utbrudd.

Les mer:

vgsporten »

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Dette fikk Harald til å se rødt: – Er faktisk skammelig oppførselHarald G. Sunde er ikke nådig i sin dom over den russiske generalkonsulen. Les mer ⮕

Mímir har korket flaska i 41 dager: Torsdag skal han på fest på SlottetStortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) puster lettet ut etter at hans lange, hvite måned er over. Les mer ⮕

Ja, Aasland, det går altfor sakteMen det er ikke vanlige folk sin skyld. Det er politikerne som må ta ansvaret for at det grønne skiftet sporer av. Les mer ⮕

– Tydeleg at studentane ikkje har verdi(Opent for alle lesarar) «Sånn var det då eg studerte også – men skal det bety at det alltid skal vere slik?» Les mer ⮕