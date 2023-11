Hudfletter mediene - slik svarer de på kritikken

SJEFSREDAKTØR: Gard Steiro, sjefsredaktør i VG, sier at han har forståelse for at mange engasjerer seg om krigen i sosiale medier. Foto: Poppe, Cornelius– Jeg mener VG dekker det som skjer på en god måte. Vi anerkjenner begge narrativ, og VG har til de grader beskrevet de grusomme hendelsene. Det er det viktigste med nyhetsjournalistikken.– Jeg mener at dekningen er drevet av å være faktuell og at det som skjer er alvorlig.

Hun mener at en av hovedutfordringene norske medier har når de dekker konflikten, er at de ikke kommer inn på Gaza. – Jeg mener Nettavisen har hatt god dekning, både av terroraksjonen 7. oktober og Israels krigføring.

De er alle enige om at det folk mener om krigen, ofte henger sammen med hva de mente i utgangspunktet, altså før terrorangrepet 7. oktober.KJEFT: Lars Helle i Dagbladet forteller at de også, som alle andre, får mye kjeft for dekningen sin. Foto: Jan Kåre Ness

– Mange opplever dekningen som Magdi. Sånn har det vært lenge, og vi kommer aldri til å komme til et sted der en av sidene sier at mediedekningen er ryddig nok, sier Eilertsen.

