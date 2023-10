«Hotel Cæsar» 25 år: Stian Barsnes-Simonsen (44) er fremdeles forbanna over «Cæsar»-tabbe

«HOTEL CÆSAR»-STJERNE: Stian Barsnes-Simonsen (44) spilte i «Hotel Cæsar» fra 1998 til 2000. I forbindelse med seriens 25-årsjubileum, har vi stilt ham ti spørsmål om sin tid i serien. Foto: Snakk KommunikasjonStian Barsnes-Simonsen (44) spilte pikkoloen «Henning Nygård» i 220 «Hotel Cæsar»-episoder fra oppstarten i 1998 til han forlot serien i 2000.

Barsnes-Simonsen – som i dag jobber som byråleder – er fremdeles irritert på seg selv over sin største «Hotel Cæsar»-tabbe, og han har varme minner om samarbeidet og vennskapet med avdøde– Hva sitter sterkest i minne fra din tid i «Hotel Cæsar»?

– Åh, det er så mange at det nesten er umulig å velge. Må jeg velge ett, må det være da Beate og Toralv inviterte alle ungdomsskuespillerne på middag hjemme hos seg. Det var magisk. Nærmere paven kommer jeg aldri.– En keitete sex-scene med Kristin Frogner (les: Charlotte) kommer fort til minne. Det var utfordrende å gjøre den keitete nok. headtopics.com

SÅPESTJERNER: Stian Barsnes-Simonsen med Kristin Bortolotti (tidligere Kristin Frogner), som spilte «Charlotte». Foto: TV 2– Vi unge ble utrolig godt tatt imot av både de mer og mindre etablerte voksenskuespillerne. Fantastiske Karl Sundby, som jeg spilte sønnen til, ble veldig viktig for meg både personlig og profesjonelt. «Legg av deg karakterens overordnede motivasjon og de-greiene. Dette er såpe.

– Etter første uke med opptak nektet jeg å gå med pikkolo-hatten på hodet. Etter det var den alltid kun under armen. Ut over det var jeg med på det meste, tror jeg. Eller, jeg motsatte meg tidvis scener i baris. Ikke fordi jeg var blyg, men jeg mente det ble mer hype om det skjedde sjeldent. Kim Kolstad gikk for motsatt strategi. Han hadde overkroppen til det óg, skal sies.– Henning ble faktisk aldri avlivet og kom heller aldri tilbake i ny menneskelig drakt. headtopics.com

