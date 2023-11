Hormonplasteret Estradot er utsolgt i hele Norge

– Derfor har vi heller ikke en forklaring på årsaken til at det er vanskelig å få tak i Estradot på norske apotek. Hormonpreparatene erstatter den produksjonen som er tapt i eggstokkene og har de samme virkningene i kroppen som de naturlige hormonene hadde før overgangsalderen.Lokalt virkende. Dette er kremer og stikkpiller som brukes på slimhinnene i underlivet. Disse motvirker sårhet og tørrhet i underlivet, og de bidrar også til å forebygge urinlekkasje og blærekatarr.

Hvis man ikke finner et godt alternativ, sier overlegen at det er ufarlig å stanse hormonbehandlingen i en periode. Estradot ble tidligere markedsført av Novartis i Norge, men dette er nå overtatt av datterselskapet Sandoz. Pressesjefen i Novartis Norge henviser TV 2 videre til Sandoz når vi tar kontakt.

