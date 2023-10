Hoppet av bachelor: Traff blink på netthandelstrend

I et krattområde utenfor Drøbak begynner et 160 meter langt lagerbygg å ta form. Bak selskapet 360 Logistics står Gustav Jebsen.I ekspressfart har gründeren bygget opp 360 Logistics til en omsetning på 70 millioner kroner i fjor. Nå er selskapet blant de mest offensive på lagertjenester, også kalt tredjepartslogistikk.

Han hoppet nemlig raskt av en bachelorgrad i økonomi og står igjen med bare videregående som formell utdannelse.– Jeg syntes ikke det var så fristende å følge saueflokken, har han tidligere uttalt i et intervju med DN.

Nå har også netthandelen stagnert i takt med fallende kjøpekraft. Ifølge Virkes Handelsrapport falt de 20 største netthandelsaktørene med nesten én milliard kroner i fjor. Den samlede bransjen hadde en negativ driftsmargin på 0,7 prosent.Dagens Næringsliv presenterer hver høst lister over de beste norske vekstbedriftene, basert på de siste års regnskapstall. headtopics.com

Varene er blitt dyrere og kronekursen er blitt dårligere. Det slår inn på markedsføringen og vekstmulighetene.Fra å kjøpe deler på Ebay og eksperimentering på studenthybelen, har de to brødrene bak Roest AS klart å bygge et selskap som tjener flere millioner kroner på å selge kaffebrennere.– Det gjør at mange har det tøft. Det er ikke tvil om at det tok tid før rentehevingene slo inn.

– For mange handler det om å vokse og rulle ut en hel masse, og ta lønnsomheten på et senere tidspunkt. Det har vært spesielt at penger har vært gratis og at investorer har stått i kø. Nå er det ikke slik lenger.På kundelisten er mange mindre og mellomstore nettbutikker, deriblant Linda Johansens netthandel med kosmetikk. headtopics.com

