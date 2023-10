Hollywood-stjernen om Solskjær-møtet: – Dette er drømmen

Fisher Stevens har jobbet som skuespiller og regissør i en årrekke, og er for tiden aktuell som regissøren av «Beckham-dokumentaren».

Tidligere i år var Hollywood-stjernen i Norge under innspillingen av HBO-serien «Succession» hvor blant annet Norske Eili Harboe er med. Mens han var i Norge benyttet Stevens muligheten til å hilse på et av sine store forbilder – Ole Gunnar Solskjær.

– Vi var i Norge og filmet inn «Succession», og jeg var sånn: «Herregud, Solskjær er jo sikkert i Oslo». Så jeg sendte Ole Gunnar Solskjær en melding og spurte om vi kunne møtes, forteller Stevens i en podkast med TalkSport.– Jeg spurte om jeg kunne filme han i Oslo på den ene dagen jeg hadde fri på, og han sa ja, smiler Stevens. headtopics.com

Han legger ikke skjul på at han har en enorm respekt for den tidligere Manchester United-treneren, og og innrømmer at han ble starstruck da omsider fikk møte han. – Jeg tenkte «herregud, dette er drømmen». For en legende. Jeg elsker han. Han er en av de fineste menneskene i verden, og veldig enkel å snakke med.

Startet i ny jobbFor et par måneder siden ble det kjent at Ole Gunnar Solskjær hadde fått seg en ny jobb. I et intervju med The Athletic forrige måned bekreftet kristiansunderen jobber som observatør for Det europeiske fotballforbundet (Uefa). headtopics.com

I det samme intervjuet avslørte han også at han hadde fått tilbud om å trene to ulike Saudi-klubber som han ikke navngir, men valgte å takke nei.

