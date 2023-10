Holdt farens tale – spøkte med egen hårmanke

Kong Harald skrev tale til slottsmiddagen, men uteble på grunn av korona. Da kronprinsen steppet inn og leste talen, oppdaget han en vits på egen bekostning.

– En redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, spøkte kongen i talen, som altså ble lest opp av kronprinsen. – Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa kronprinsen til latter fra salen.Stortingspresidenten snakker ut om juletre-drama: – Alt for NorgeTradisjonen tro hadde kongen krydret talen med flere vitser, blant annet om et mye omtalt fall under et besøk han hadde i København i sommer.

– Om det er noe å lære av knelingen? Ikke så mye, vil jeg tro. Jeg kan likevel forsikre dere om at jeg fortsatt har nesegrus beundring for Stortinget – selv om jeg skulle klare å holde meg på beina i kveld, leste kronprinsen opp til latter fra salen. headtopics.com

– Det tok noen år før vi fikk lov til å gifte oss. Mange mennesker har, siden den gang, sloss for viktige rettigheter som i bakspeilet kan synes opplagte, leste kronprinsen opp.– Vi kan lett bli noe pessimistiske om vi ser oss litt rundt. Vi lever i en urolig verden. Det er krig i Europa, og de menneskelige lidelsene i Midtøsten er vanskelig å begripe. Klimakrisen blir mer og mer synlig over hele verden – også her til lands, skrev kongen.

