HMS i kontrollstaten

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.«Det skjer hver dag», sier jeg oppgitt til alle som vil høre, men det er jo ikke sant. Denne uka, for eksempel, var det bare mandag, tirsdag, torsdag og fredag de sto der og ventet på alle oss som kommer opp av mørket på Stortinget T-banestasjon.

Det er ikke så farlig for oss som bor såpass sentralt at omtrent alle linjer passerer nært hjemmet vårt, vi kan alltids ta banen som egentlig skulle gått for en halvtime siden og bare merke forsinkelsen på alle de ekstra morgengretne medpassasjerene.

De står der på rekke for å hindre at noen slipper gjennom uten å sjekkes – på sine myke, deilige avlastningsmatter.Opptil flere av dem var sure rundt kaffemaskinen. Harde og uforsonlige ord ble brukt om Ruter, Oslo Sporveier og billettkontrollørene deres. headtopics.com

Det er direkte rørende, til den milde grad at all frustrasjon preller av meg. Her, tenkte jeg da jeg skjønte hva jeg så på, har en fagforening vært på jobb.Eller SS i Ecco-sko, som en kollega foreslo. Jeg ser dem for meg, der de kommer gående på vei til vakt med matta under armen. Jeg blir lykkelig av tanken.

Det er jo en belastning å stå der – mentalt på grunn av kjeften fra frustrerte reisende, fysisk på grunn av det harde underlaget, bekrefter T-baneklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening. «Matter ble innført tidlig på 2000-tallet. Det var et verneombud som fikk til dette», forteller Oslo Sporveiers Arbeiderforening meg på sms. headtopics.com

