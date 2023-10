Hjulskift: Advarer elbil-eiere mot jekke-tabbe

Mange har allerede skiftet til vinterdekk. Om du ikke har gjort det, bør du få ut fingeren, oppfordrer både NAF og Trygg Trafikk.

Og hvis du er en av de 700.000 elbil-eierne i dette landet, bør du være ekstra varsom når du gjør jobben. – Plasserer du jekken feil kan resultatet bli en skyhøy regning, og det er slett ikke sikkert forsikringsselskapet dekker skaden, sier rådgiver Jan Harry Svendsen i NAF.Mesteparten av arealet mellom de fire hjulene er nemlig satt av til batterimoduler. Disse er plassert inni en kasse, som gjerne har glatte overflater på undersiden. Det kan kanskje virke smart å plassere jekken på denne, men det bør du definitivt ikke gjøre.

En elbil veier vesentlig mer enn tilsvarende bil med forbrenningsmotor. Batterikassrn er på ingen måte laget for den belastningen det innebærer å løfte bilen med en jekk. Skadene blir fort veldig store. headtopics.com

– Skulle du være uheldig å plassere jekken slik at du får skader på batterikassen kan du i verste fall måtte bytte ut batteriet. Da snakker man om svært høye summer, gjerne flere hundre tusen kroner, sier Jan Harry Svendsen i NAF.

Han advarer videre om risikoen for avkortning eller bortfall av forsikringen dersom du skulle være så uheldig å skade batteripakken med jekken. – Det er store forskjeller på hva de ulike forsikringene dekker av denne typen skader og om forsikringsselskapet mener du har handlet i god tro eller uaktsomt. Her må man sjekke med selskapet man er forsikret i for å se hva som gjelder for den forsikringen, sier Svendsen. headtopics.com

