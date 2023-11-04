Hizbollah Lideri Hamas'ı Övüyor

Hizbollah lideri Hassan Nasrallah, 7 Ekim'deki terör saldırısından sonra ilk televizyon konuşmasında Hamas'ı övdü. Saldırının İsrail'in zayıflığını ortaya çıkardığını ve doğru, akıllı ve cesur bir karar olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sorumluluğunu ABD'ye yüklüyor. İsrail, Lübnan sınırında çok yüksek bir alarm durumunda ve Hizbollah ile İsrail arasındaki bir savaş, Lübnan ve İsrail için büyük sonuçlar doğurabilir ve potansiyel olarak ABD'yi de içerebilir

. Nupi araştırmacısı Kjetil Selvik, Hizbollah'ın savaşa dahil olmasının bölgedeki tırmanışı ve daha büyük bir felaketi beraberinde getirebileceğini düşünüyor. - Savaş, tek bir cepheye yayıldı, diyor Nasrallah, savaşın başlamasından sonra ilk televizyon konuşmasında Reuters tarafından aktarılan. Şehitlerin ölümünü öven Nasrallah, Hamas ve diğer silahlı Filistin gruplarının İsrail'e 7 Ekim'deki terör saldırısına atıfta bulunduğu 'Operasyon el-Aksa Sel'ine' atıfta bulundu. Batı Şeria'dan konuşmayı takip eden Filistinliler. - lider, İsrail'deki terör saldırısını övdüğünü söylüyor - Saldırı yüzde yüz Filistin tarafından kararlaştırıldı ve gerçekleştirildi ve bölgesel çatışmalarla ilgisi yok, diyor ve devam ediyor: Nasrallah, Gazze'deki savaşın sorumluluğunu ABD'ye yüklüyor. İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında alarm durumu 'çok, çok yüksek' diyor İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari Reuters'a cuma günü

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TV 2 NYHETENE: Krigen mellom Hamas og Israel: I morgen taler Hizbollah lederen:Hizbollahs leder skal fredag tale om Israel-Hamas-krigen. Hva han sier kan få konsekvenser for om krigen sprer seg i regionen, sier forsker.

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DAGBLADET: Hizbollah-leder: - Hamas gjorde rettSiste nytt fra Dagbladet: Hassan Nasrallah, leder for den libanesiske islamistgruppa Hizbollah uttaler seg fredag ettermiddag om krigen mellom Hamas og Israel. - Hamas' beslut...

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TV 2 NYHETENE: Hizbollah roser Hamas: – Avgjørelsen var riktigI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

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VGNETT: Hizbollah-lederen roser Hamas for terrorangrepet 7. oktoberHizbollah-leder Hassan Nasrallah berømmer Hamas for 7. oktober-angrepet, som han sier var helt og holdent palestinsk.

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DAGBLADET: Hizbollah-leder: - Hamas' beslutning var riktigUttaler seg for første gang.

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DAGSAVİSEN: Derfor tror forskeren at Hamas ikke kan utslettesIsraels mål er å utslette Hamas, men Hamas kan ikke utslettes, sier Midtøsten-ekspert.

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