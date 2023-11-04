Hizbollah Lideri Hamas'ı Övüyor

Hizbollah lideri Hassan Nasrallah, 7 Ekim'deki terör saldırısından sonra ilk televizyon konuşmasında Hamas'ı övdü. Saldırının İsrail'in zayıflığını ortaya çıkardığını ve doğru, akıllı ve cesur bir karar olduğunu düşünüyor. Ayrıca, Gazze'deki savaşın sorumluluğunu ABD'ye yüklüyor. İsrail, Lübnan sınırında çok yüksek bir alarm durumunda ve Hizbollah ile İsrail arasındaki bir savaş, Lübnan ve İsrail için büyük sonuçlar doğurabilir ve potansiyel olarak ABD'yi de içerebilir
. Nupi araştırmacısı Kjetil Selvik, Hizbollah'ın savaşa dahil olmasının bölgedeki tırmanışı ve daha büyük bir felaketi beraberinde getirebileceğini düşünüyor. - Savaş, tek bir cepheye yayıldı, diyor Nasrallah, savaşın başlamasından sonra ilk televizyon konuşmasında Reuters tarafından aktarılan. Şehitlerin ölümünü öven Nasrallah, Hamas ve diğer silahlı Filistin gruplarının İsrail'e 7 Ekim'deki terör saldırısına atıfta bulunduğu 'Operasyon el-Aksa Sel'ine' atıfta bulundu. Batı Şeria'dan konuşmayı takip eden Filistinliler. - lider, İsrail'deki terör saldırısını övdüğünü söylüyor - Saldırı yüzde yüz Filistin tarafından kararlaştırıldı ve gerçekleştirildi ve bölgesel çatışmalarla ilgisi yok, diyor ve devam ediyor: Nasrallah, Gazze'deki savaşın sorumluluğunu ABD'ye yüklüyor. İsrail'in kuzeyindeki Lübnan sınırında alarm durumu 'çok, çok yüksek' diyor İsrail Savunma Kuvvetleri sözcüsü Daniel Hagari Reuters'a cuma günü
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