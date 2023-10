Historisk Klaksvík-seier i Europa Conference League

i kvalifiseringen, viste igjen frem venstrefoten da han skrudde ballen inn fra høyresiden etter en halvtime mot slovenske Olimpija Ljubljana. René Joensen pirket inn 1–0.

Rett før pause drillet Pall Andrasson Klettskard inne i boksen, dro vekk en slovensk midtstopper med finten Cristiano Ronaldo ble kjent for som unggutt i Manchester United, og plasserte ballen kontrollert forbi keeper.

Etter pause kunne Arni Frederiksberg skrive opp nok en «A» for assist i notatboken sin da han slo en corner inn på hodet til Jakup Biskopsto Andreasen, som økte til 3–0. Seieren er faktisk Klaksviks første seier siden 1. oktober. De har spilt to strake uavgjortkamper i hjemlig liga, og delte poengene med franske Lille i forrige Conference League-runde.

