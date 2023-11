Hinsides all moral

Da den russiske krigsmaskinen rullet inn i Ukraina fra nord, øst og sør februar 2022, var mange vestlige ledere og kommentatorer enige om én ting: Om noe beviste invasjonen noe observatører hadde sagt lenge, nemlig at president Vladimir Putin hadde blitt riv ruskende gal.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

E24: John Fredriksen kjøper TelegrafenFredriksen-selskapet Norwegian Property kjøper nesten hele Oslo-eiendommen for 100 millioner kroner.

Kilde: e24 | Les mer ⮕

VGNETT: Familien minnes den avdøde etter gisseldramaet: – Du hadde mye å stri medDet var John Åreskjold (41) som døde etter en skuddveksling med politiet i Stavanger 22. oktober i år.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Familien til avdøde etter gissel­dramaet i Stavanger: – Du vil aldri bli glemtDet var 41 år gamle John Åreskjold som døde etter en skuddveksling med politiet i en gisselsituasjon 22. oktober.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Skyteepisoden i Stavanger: Drept: - Blir aldri glemtDet var 41 år gamle John Åreskjold som døde etter en skuddveksling med politiet i Stavanger forrige søndag.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Hinsides all moralStater er oftest rasjonelle, om ikke moralske, ifølge John ­Mearsheimer og Sebastian Rosato.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕