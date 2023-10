Hijab har ingenting i politiet å gjøre

Gunnar Stavrum har rett. Hijab har ingenting i politi å gjøre.

I Norge i dag er kvinner med hijab å se på offentlige kontorer og på gata. Slik skal det være i et demokrati. Minoriteter må få lov til å utøve deres religion fritt. Det er ikke uten grunn at politi går med uniform. Dette er fordi politi skal oppføre seg nøytralt og ikke ta parti. På denne måten har innbyggerne tillit til politiets upartiskhet.Les også – Ja til hijab i politiet Brorskap og ekskluderingSarah Faraj er hijabruker og heier på hijab i politi. I hennes innlegg i Nettavisen mener hun at politi uten hijab speiler ikke sånne som henne.

Slik fungerer religion og hijab. Resten av oss er ekskludert, rett og slett fordi vi ikke bruker hijab og anses som ikke-muslimer.Et slik brorskapet bør det ikke tilrettelegges for i politiet, et yrke som er avhengig av borgernes tillit. headtopics.com

Det blir feil å la alle uttrykke sitt livssyn på jobben, enten det er å ha på seg kors, skjerf eller turban. Millioner av kvinner i Iran blir tvunget til å bære dette plagget hver dag av islamister. Det samme gjelder Afghanistan.

Hun bruker gjerne erfaringer fra sitt eget liv som kvinne i Iran og senere som innvandrerkvinne i Norge i sine kommentarer. Det er ikke uten grunn at islamister valgte dette plagget. Den patriarkalske konteksten til plagget gjør at det blir tvangsintrodusert. Hundrevis av unge menn og kvinner ble drept i fjor under protestene i Iran mot hodeskjerf og presteskapet. Mange kvinner i Iran som en gang brukte hijab, som eldre mødre, har nå tatt dem av for å protestere mot undertrykkelse. headtopics.com

Airbnb-saken: Politiet vet fremdeles ikke hvorfor den 18 år gamle kvinnen dødeSøndag 8. oktober ble en ung kvinne funnet død i et utleierom i Stavanger. Dødsfallet er kodet som mistenkelig. Les mer ⮕

Politiet rykket ut til slagsmål – kniv skal ha blitt vist fremDet skal ha oppstått et slagsmål i Tønsberg lørdag ettermiddag. Les mer ⮕

Politiet stanser tidenes mest skjærende pipekonsertPå søndag skal Romelu Lukaku tilbake til San Siro. Belgieren ble tatt inn i varmen av Inter-supporterne da han kom fra en horribel siste sesong hos Manchester United, Lukaku har senere sagt velkomsten Inter-supporterne gav ham og familien var enestående. Les mer ⮕

Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i LørenskogSiste nytt fra Dagbladet: En person er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter funn av en død person i Lørenskog. - Politiet etterforsker saken som et misten... Les mer ⮕

Politiet etterforsker mistenkelig dødsfall i LørenskogEn person er siktet for å hensatt en person i hjelpeløs tilstand etter funn av en død person i Lørenskog. Les mer ⮕

Politiet: - En person mulig knivstukketSiste nytt fra Dagbladet: Politi og ambulanse er på vei til Grønland i Oslo etter at en person mulig har blitt knivstukket, skriver politiet på X/Twitter. Hendelsen skal ha op... Les mer ⮕