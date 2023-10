Hevdet han drepte kona i selvforsvar - men så fikk politiet tips om fortiden hans

TODD DREPTE RACHEL: Ekteskapet mellom Todd (44) og Rachel Winkler (36) fikk en brutal og fatal slutt etter sju års ekteskap. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 PlayDet er mandag 27. februar 2012, klokken 10.30, i forstaden Cameron Park i den amerikanske delstaten California.(44), og at han ringer på vegne av ham.

Der ser de Rachel ligge død i en blodpøl på soveromsgulvet. Hun har flere stikksår på og rundt halsen, og mange forsvarssår på hendene. En blodig kjøkkensaks ligger mellom beina hennes. På spørsmål om hvorfor han ventet med å tilkalle nødetatene, forklarer han at det var viktig å vaske bort alt blodet før barna deres våknet, for å unngå å traumatisere dem.

Ifølge James hadde Rachel gjort klar skilsmissepapirer, og at hun skulle gi dem til Todd samme morgen hun ble drept. Skilsmissehistorien får støtte fra Rachel far, og er i sterk kontrast til Todds påstand om at det varVILLE SKILLES: Rachel Winkler uttrykte til både sin elsker og sin far at hun ville skille seg fra ektemannen Todd etter sju års ekteskap. headtopics.com

FØRSTE KONE: Todd Winkler med hans første kone, Catherine, som døde i en bilulykke i 1999. Dette fotografiet er fra bryllupet deres i 1991. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play De gjenforteller forklaringen til Todd, som den gang hevdet at Cathrine kjørte pick-up-bilen deres til legevakten, etter at Todd hadde blitt bitt av et insekt som fremprovoserte en allergisk reaksjon. Todd forklarte videre at han lå på bagasjeplanet fordi han var redd for å kaste opp inne i bilen.

Georgia-politiet forteller videre at Todd oppførte seg merkelig da de ankom åstedet. Han viste blant annet ikke tegn til å ha en allergisk reaksjon, og kunne verken si hvor det angivelige insektsbittet var på kroppen hans, eller hva slags insekt det var. headtopics.com

