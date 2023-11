Hevdet Forsvaret sto bak omfattende, ulovlige innkjøp. Nå har de droppet saken

Rubix, som gikk til sak mot staten, har blant annet levert bukker som kan løfte CV 90-vognene i Porsanger leir.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NETTAVISEN: Staten dømt for menneskerettsbrudd etter at asylsøker ble kroppsvisitert og låst inneEn kvinnelig asylsøker saksøkte staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er staten dømt for brudd på menneskerettighetene.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

DAGBLADET: Staten dømt for menneskerettsbruddSiste nytt fra Dagbladet: En kvinnelig asylsøker saksøkte staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er state...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Staten dømt for menneskerettsbrudd etter at asylsøker ble kroppsvisitert og låst inneTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Staten dømt for menneskerettsbruddEn kvinnelig asylsøker saksøkte staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er staten dømt for brudd på menneskerettighetene.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

BTNO: Staten dømt for menneskerettsbrudd etter at asylsøker ble kroppsvisitert og låst inneEn kvinnelig asylsøker saksøkte staten etter å ha blitt kroppsvisitert og rutinemessig innlåst på Politiets utlendingsinternat på Trandum. Nå er staten dømt for brudd på menneskerettighetene.

Kilde: btno | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Trygdeskandalen var ingen konspirasjonTrygdeskandalen var et resultat av bevisstløshet, ikke av at staten bevisst brøt EØS-reglene.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕