Hevder Putin er blitt Russlands verste fiende: – En sint, gammel mann

Han er aktuell med boken «Spesialoperasjon. Ukraina og Russland 2004-2023», der han ser nærmere på bakgrunnen for Putins fullskala-invasjon. Færseth, som selv snakker flytende russisk og noe ukrainsk, har fulgt utviklingen i Ukraina tett siden 2013. Tidligere har han også skrevet bøker om ekstremisme, konspirasjonsteorier og russisk desinformasjon.

– Ressursene til å utkjempe krigen kommer fra regionene utenfor storbyene. Så man kan tenke seg at en misnøye etter hvert vil vokse fram, når disse regionene både må forsørge krigen menneskelig og økonomisk.

Russland og Vladimir Putin gikk til fullskala invasjon av Ukraina i februar 2022. Ukrainske soldater har siden kjempet hardt mot okkupantene. «I stedet for å gjøre Russland sterkt og respektert igjen slik han satte seg som mål da han kom til makten, har den sinte, gamle mannen i Kreml ikke bare blitt Ukrainas, men også Russlands verste fiende», skriver Færseth.. For det andre har landet og hæren lidd økonomisk på grunn av at krigen i Ukraina er veldig kostbar. De militære ressursene er kraftig svekket. Dessuten har det skjedd en enorm hjerneflukt. headtopics.com

– Det er først og fremst som følge av de høye petroleumsinntektene, som økte betraktelig i 2022, og dernest som følge av kraftige tiltak fra de russiske myndighetene, forklarer hun og fortsetter: I midten av september skrev NTB at verdien på den russiske valutaen rubel (bildet) hadde falt med rundt 30 prosent så langt i 2023. Da kostet én amerikansk dollar 97 rubler. Nå koster en dollar drøyt 93 rubler.En annen ting hun mener det er verdt å nevne, er at Russland og Putin for første gang på mange år er i ferd med å bygge opp statsgjelden for å finansiere krigføringen.

