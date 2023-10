Hevder Israel fortsetter bombeangrepene rundt Gaza-sykehus

– Siden morgenen har det blitt uført flere raid 50 meter fra sykehuset, skriver Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse på Facebook.

Sykehuset al-Quds ligger i området Tel al-Hawa i Gaza by nord på Gazastripen, rundt 10 kilometer fra grensen til Israel.– Den israelske hæren fortsetter med målrettede rakettangrep i direkte nærhet til al-Quds sykehuset med det mål å tvinge medisinsk personale, fordrevne og pasienter til å evakuere, sier Palestinsk Røde Halvmåne i en uttalelse søndag kveld.

– Dette har ført til betydelig skade på sykehusets avdelinger og utsatt beboere og pasienter for røykskader, sier de. I tillegg til alle pasientene sier Røde Halvmåne at 14.000 mennesker har søkt tilflukt på og rundt sykehuset. headtopics.com

Israel har gjentatte ganger bedt mennesker om å dra sørover på Gazastripen. En talsperson for det israelske militæret sier søndag at beskjeden om å evakuere al-Quds sykehuset er en del av dette. Israel har flere ganger siden krigsutbruddet 7. oktober bedt om at al-Quds-sykehuset evakueres, noe både Palestinsk Røde Halvmåne og Verdens helseorganisasjon (WHO) sier ikke er mulig.WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus kaller evakueringsordren søndag for urovekkende.

– Meldingen fra Palestinsk Røde Halvmåne og evakueringstrusler mot al-Quds-sykehuset er urovekkende. Vi gjentar – det er umulig å evakuere sykehus fulle av pasienter uten å sette livene deres i fare, skriver Tedros på X/Twitter. headtopics.com

– Angrep skjer nær sykehus med hundrevis av pasienterHjelpeorganisasjoner og leger raser mot bombardement nær Al-Quds sykehuset i Gaza by. Les mer ⮕

Israel hevder de har drept Hamas-toppSiste nytt fra Dagbladet: Israel melder morgentimene lørdag at de har drept Hamas-toppen som ledet et flyangrep den 7. oktober, skriver Reuters. Ifølge det israelske militæret... Les mer ⮕

Israel hevder å ha drept høytstående Hamas-lederIsraels militære (IDF) hevder å ha drept den høytstående Hamas-lederen Asem Abu Rakaba i et luftangrep natt til lørdag. Les mer ⮕

Hamas hevder de nærmet seg en avtale med Israel om gisleneHamas var i ferd med å bli enig med Israel om å løslate gislene på Gazastripen, men Israel «trenerte» muligheten, hevder en talsmann for gruppas væpnede fløy. Les mer ⮕

Israel om nettilgangen i Gaza: – Gjør det vi må for å sikre styrkene våreI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Israel/Gaza-krigenDet israelske militæret har varslet en «utvidelse» av bakkeoperasjonen på Gazastripen etter meldinger om intense luftangrep fredag kveld. Les mer ⮕