Hetses etter dødsulykken – tas i forsvar av spillerne

Fox News-vert Jesse Watters sa i et intervju med tidligere New York Rangers-spiller Sean Avery at hendelsen så ut som «drap» for ham. – Det er et farlig ord å kaste rundt seg. Jeg har sett det. Det er forferdelig og tøft å se, svarer Avery på påstanden, gjengitt av flere medier, blant andre– Gjorde denne gutten en manøver som er uortodoks? Tror jeg han prøvde å oppnå kontakt på én måte? Absolutt, sier Avery og fortsetter:«Jeg må si noe om ulykken. Vi står helhjertet med Matt Petgrave. Hatet som Matt mottar er forferdelig og fullstendig uønsket.

«Det er klart for meg at handlingen var uintensjonell og alle som sier noe annet tar feil. La oss stå sammen og ikke spre ufortjent hat til noen som trenger støtte», skriver Michaud videre. Flere medier skrev etter hendelsen at Petgrave var «fullstendig knust» etter å ha fått beskjeden om den fatale konsekvensen av kollisjonen.– Jeg skrev til Matt: «Jeg vil sjekke at du er ok. Det er ikke så lett å se lyset i slutten av tunnelen. Vi er her for deg. Ingen i laget klandrer deg. Ingen tror det er din feil. Vi er her sammen. Ikke nøl om du ønsker å ta kontakt, sier Björkung til den svenske avisen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

AFTENPOSTEN: Fernandes skaper splid mellom United-heltene: – Det er galskap å si detManchester United-legenden Roy Keane (52) mener Bruno Fernandes (29) bør strippes for kapteinsbindet i gamleklubben. Rio Ferdinand (44) er sterkt uenig.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: – Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32).

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

DAGBLADET: Det mosaiske trossamfunn: PSTs trusselvurdering bekrefter det vi har følt de siste dageneSiste nytt fra Dagbladet: Styrelederen i Det mosaiske trossamfunn frykter vold mot jøder i Norge etter PSTs advarsel om at trusselen mot israelske og jødiske mål er skjerpet. ...

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: Bekymringsmelding – et varsko for det norske demokratietDet Mosaiske Trossamfund vil melde at det er bekymringsfullt økende uttrykk for jødehat i Norge.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

NETTAVISEN: Slakt skaper splittelse i «Farmen»-gjengen: – Føler alle er emosjonelt avstumpetDet er tid for slakt på gården, men det er vidt forskjellige reaksjoner i gruppa.

Kilde: Nettavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: I krigens skygge gjærer antisemittismenDet gjør vondt å lese varskomeldingen fra Det mosaiske trossamfunn.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕