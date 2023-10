Hertugens datter har 25 navn - nå må det endres

NAVNVALG: Hertugen av Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart og hans kone, Sofia Palazuelo, må korte ned på datteren navn. Foto: Jose Velasco/Zuma Press

Kjært barn har mange navn, men da hertugen av Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart, valgte navn til datteren sin, ble det litt for mye av det gode. Den spanske hertugen valgte nemlig hele 25 navn til datteren sin, men nå har han hatt fått beskjed om at det må kortes ned.Fernando Fitz-James Stuart ønsket nemlig å kalle sitt andre barn for Sofia Fernanda Dolores Cayetana Teresa Angela de la Cruz Micaela del Santisimo Sacramento del Perpetuo Socorro de la Santisima Trinidad y de Todos Los Santos.

Hertugen og hans kone, Sofia Palazuelo, døpte datteren sin til det lange navnet med 25 ord, men har fått beskjed om at det ikke kan godkjennes.Hyllest til familien Det lange navnet til datteren Sofia inneholder navn som hyller andre familiemedlemmer og av religiøst preg. headtopics.com

Det første navnet «Sofia» er blant annet valgt til ære for hennes mor og bestemor, ved navn Sofia Barroso.Sofia ble døpt i den samme dåpskjolen som faren og storesøsteren hennes, Rosario Matilde Sofía Cayetana Dolores Teresa, hadde på seg.

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

USA: Minst 22 døde og mange skadd i masseskyting i MaineAmerikanske medier melder at flere titalls personer er drept og flere såret etter masseskyting i Maine. Les mer ⮕

Regjeringen innfører krav om skikkethetsvurdering i flere utdanningerFra neste høst må universiteter og høyskoler vurdere om studenter på utdanninger med nær kontakt med mennesker og dyr, er skikket til yrket de utdanner seg til. Les mer ⮕

Flere skadd i russisk angrepSiste nytt fra Dagbladet: Minst åtte mennesker ble såret da en russisk rakett traff en brannstasjon i Kharkiv-regionen i Ukraina natt til fredag. Det var en brannstasjon i bye... Les mer ⮕

Mann arrestert i natt - våkner opp i dag til flere anmeldelserEn beruset mann i 50-årene ble i natt innbrakt av politiet og satt i arrest etter en ordensforstyrrelse utenfor et utested i Tromsø sentrum. Les mer ⮕

IDF: Flere angrep på Gaza med jagerfly og dronerI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Narvikmann dømt til fengsel for flere voldtekterDen voldtektstiltalte mannen i 40-årene fra Narvik er dømt til lang fengselsstraff. Les mer ⮕