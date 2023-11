Herregud, de skjøt ham

Video viser hvordan legen stikker en nål inn i skulderleddet og ved hjelp av ultralyd finner forkalkninger og deretter skyller med saltvann. Video: Stefan Moosemayer.Et begravelsesfølge blir vitne til det verst tenkelige da de skal ta farvel. Reporter: Mia Engenes Bratlie. Video: Jam pressFÅR OPPMERKSOMHET: En video fra et travelt market i den colombianske byen Medellín sprer seg på sosiale medier. Video: Jampress.GLATT: Flere fikk problemer på glatta i Oslo.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VGNETT: IKEA-skytingen: Mats Wibe-Lund frifunnet for drapsforsøkMats Wibe-Lund (44) er frifunnet for tre drapsforsøk etter at han skjøt flere skudd utenfor IKEA på Furuset i Oslo i februar i år.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

DAGBLADET: Oslo: Familiefar (44) dømt for Ikea-skytingMannen som løsnet flere skudd med et automatvåpen utenfor Ikea i Oslo, er frikjent for drapsforsøk, men dømt for kroppsskade.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

VGNETT: 15-åring skadet og 19-åring siktet etter skyteepisode i OsloNatt til søndag ble det avfyrt ett eller flere skudd ved Godlia i Oslo. Hendelsen etterforskes nå som drapsforsøk.

Kilde: vgnett | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Kjørte de tre svenske terror-ofrene: - Bildet av blodet nedover setene forsvinner ikkeBRUSSEL (TV 2): Taxisjåføren bryter stillheten etter to uker. Fortsatt hører han skudd inne i hodet. Bildet av blodet som strømmer nedover setene, forsvinner ikke.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

DAGBLADET: Sjokkbilder fra McDonaldsKASTES: Her går en pro-Palestinsk aktivist inn på en McDonalds-restaurant i Birmingham. Reporter: Vegard Kruger.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

DAGBLADET: så smeller detGLATT: Flere fikk problemer på glatta i Oslo. Video: Kristoffer Bjåland og Kristian Sundhaugen. Reporter: Marte Nyløkken Helseth / Dagbladet TV.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕