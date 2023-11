Herjer med nordmenns lommebok: – Ser tegn på at det virker

– Hvorvidt det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen. Trolig setter vi styringsrenten opp en gang til, mest sannsynlig i desember, uttalte Wolden Bache.Spørsmålet nå er altså om ordlyden fremdeles er den samme.

– Men hvorvidt det blir en rentehevning er avhengig av de neste inflasjonstallene, og ikke minst kan mye skje med kronekursen i den neste måneden. Markedet har priset om lag 50 prosent sannsynlighet for at Norges Bank vil heve renten i desember, fortsetter han.

– Jeg tror Norges Bank er livredd for at kronen skal bli svakere. Den er fire prosent lavere nå enn ventet. Hever sentralbanken styringsrenten i desember, gjør den det for å støtte kronekursen, sa Cekov til DN tidligere i uka.

Cekov tror veldig mange har et inntrykk av at renten ikke fungerer fordi kronekursen har vært så svak, men påpeker at rentene i landene rundt oss øker raskere og mer enn her til lands.– Vi må huske at valuta er relativt, innleder han.

