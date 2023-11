Her ventes opptil 40 centimeter med snø

– Vi går nå svært nøye gjennom skadesakene for å «avsløre» sommerdekk-bilistene, og at vi allerede har funnet såpass mange er dårlig nytt, sier kommunikasjonssjef Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige i en e-post til TV 2.

Totalt har det kommet inn 830 skademeldinger til Gjensidige på to dager, hvor de ser en særlig økning i kollisjonsskader. Oslo-politiet skriver på X at de er på en adresse på Bærums Verk etter at en lastebil har sklidd av veien og inn i et bolighus. – Det fremstår å være glatte forhold på stedet, sier politiets operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til TV 2.Trusselnivået ligger for tiden på 3 av 5 (Moderat).

PST-toppen forklarer at de også har økt sin årvåkenhet overfor palestinske og propalestinske arrangementer. Finansavtaleloven, som ble innført ved nyttår, slår fast at gebyret ikke kan være høyere enn de faktiske kostnadene selskapet får ved å sende ut regningen, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet til

Ruter sier på sin side til NRK at Samferdselsdepartementet godkjente den økte tilleggsavgiften i mai i år, og at Forbrukertilsynet da ikke hadde noen kritiske innspill. Selskapet mener også at Yrkestransportloven, ikke Finansavtaleloven, er det relevante.KV Bjørnøya er det andre skipet i rekken av totalt tre skip som bygges her ved verftet. De tre nye fartøyene skal primært løse oppgaver i nordområdene.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Spesialenheten vil undersøke Øst politidistrikt i Mina og Mille-sakenTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Nordmann pågrepet etter å ha forsøkt å ta seg inn i UkrainaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Snøkaos på E6 og E16: – Saktegående slalåmkjøringTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Netanyahu kommenterer gisselvideo: – Grusom psykologisk propagandaTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas med gisselvideo - klar melding til NetanyahuTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Tre menn tiltalt for stort bh-tyveri i SverigeTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕