Her krangler de om Trumps framtid

En gruppe velgere har saksøkt delstatens generalsekretær Jean Griswold og Donald Trump, for å sørge for at Trump forbys å stå på valgseddelen.sier at enhver person som har avlagt ed for å beskytte grunnloven, og så deltar i eller støtter opprør mot myndighetene, ikke har lov til å stille til offentlige verv senere.Dette spørsmålet er helt sentralt.

FORSVARER SEG: Donald Trump er opptatt med både valgkamp og å forsvare seg mot flere tiltaler. Han er ikke til stede i Colorado denne uken. Foto: John Locher / AP Griswold er demokrat og sier at hun håper at rettens behandling vil gi den nødvendige veiledningen i dette spørsmålet.

– Vi har aldri hatt en situasjon som denne, hvor en sittende president oppfordrer til opprør og så har frekkhet nok til å stille til valg igjen. Jeg ser frem til at dommeren gir oss veiledning, sier hun til CNN.Blant vitnene den første dagen, var kongressmann Eric Swalwell, en kjent Trump-kritiker, og en betjent i kongressens politietat.– Retten bør ikke blande seg inn i den grunnleggende verdien som ligger i demokratiets regler.

Tirsdag var sosiologiprofessor Peter Simi fra Chapman Univeristy i vitneboksen. Han forsker på ekstremisme og sa til retten at Trump i lang tid har omfavnet høyreekstremister. Simi forklarte at Trump passer på å ordlegge seg slik at han kan nekte for dette, men la til at høyreekstremister oppfatter ordene hans som oppfordring til å bruke vold.

