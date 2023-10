Her falt boligprisene mest – måtte sette ned prisen med seks millioner

– Hvis noen kjøper det nå, gjør de et skikkelig røverkjøp. Det er det ingen tvil om, sier Gary Lloyd Grimstad fra Bodø til E24.Etter å ha lagt ut den 353 kvadratmeters store boligen for 14 millioner kroner, har han sett seg nødt til å senke prisantydningen til 7,9 millioner.Grimstad påpeker at han ikke er den eneste i området som er i samme situasjon, og at flere han kjenner har måttet ta boligen av markedet.

Han påpeker at de har hatt flere interessenter, men at det høye rentenivået har gjort at de ikke har fått nok lån av banken. – Hvis vi ikke får solgt snart, legger vi ut til leie. Så legger vi det eventuelt ut igjen om noen år når markedet kommer seg, sier Grimstad.

Daglig leder i DNB Eiendom Bodø, Simon Lyngved Fjordholm, sier at prisutviklingen i boligmarkedet i Bodø har flere årsaker. En kombinasjon av høyere rente og at folk er usikre på tidene, påvirker situasjonen i markedet, mener Fjordholm.– Jeg ser på prisutviklingen som en korreksjon av den høye prisveksten vi har hatt de siste årene, sier Fjordholm.Bodø er ikke den eneste byen i Nord-Norge med svakere utvikling i boligmarkedet, trenden gjelder også Tromsø. headtopics.com

Han legger til at tilbakegangen ikke nødvendigvis tyder på en negativ trend for Nord-Norge, og at han tror Nord-Norge har jevnet seg ut med resten av landet.

