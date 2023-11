Her er strømvinnerne og taperne i Europa

Det skjedde i første halvdel av 2023. Ifølge tall fra Eurostat er prisen på strøm og gass i ferd med å flate ut i EU/EØS-området.Mange EU-land har allerede frosset støttetiltak til husholdningene, fordi prisene på strøm og gass før skatt har sunket. I enkelte land har det ført til høyere priser for forbrukerne.

Prisstatistikken fra Eurostat for første halvår i år viser store forskjeller mellom landene i EU/EØS. Prisene inneholder skatt, avgifter og moms, men ikke eventuelt kontant strømstøtte.Mange EU-land har senket skatt og avgifter på strøm, for å hjelpe forbrukerne med å betale strøm-regningen.Omregnet i norske kroner per kilowatt-time var gjennomsnittsprisen i EU i første halvår 3,42 kroner per kWh.

Dette halvåret steg strømprisen fra 25,3 euro (298 norske kroner) per 100-kilowatttime til 28,9 (340 norske kroner) per 100-kilowatttime. Sammenlignet med samme periode i 2022.Statistikken fra Eurostat for første halvår i år viser store forskjeller på strømprisen mellom landene i EU/EØS.

LAVEST: Bulgaria, et billig ferieland, har også gjennomsnittelig lavest strømpris blant EU/EØS-landene. Foto: Oleg Popov Lavest strømpris hadde Bulgaria med 11,4 euro per 100 kWh i gjennomsnitt i første halvår (1,35 kroner per kWh). Landet var for noen år siden et populært ferieland for nordmenn. Ifølge nettsiden Flysmart 24 er landet i år det fjerde billigste ferielandet i Europa for nordmenn

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.