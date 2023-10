Her er det skiføre i oktober

. I flere politidistrikt er det meldt om en rekke trafikkuhell og bilister med sommerdekk på glatte veier.

Det har kommet opp mot 20 centimeter snø enkelte steder i Sør-Norge og mer skal det bli. I Oslo skal det fortsette å snø utover dagen, før det kommer et par dager med opphold. Meteorologene har sendt ut et gult farevarsel for snø. Farevarselet gjelder frem til natt til tirsdag.

– I gjennomsnitt har det første snøfallet som har lagt seg i Sør-Norge vært 15. november. Så vi er litt tidligere ute, men det er ikke noen rekord, sier vakthavende meteorolog Ingrid Bentsen ved Meteorologisk institutt.– Det er rekord hos oss her i Holmestrand kommune. Jeg har aldri vært ute og kjørt løyper så tidlig før. Vanligvis skjer det i slutten av november. headtopics.com

Det sier løypeansvarlig Ole Kristian Skjørdal i Turløyper Vestskauen. Han var ute for å preparere løyper denne mandagen, etter at det hadde kommet 17 centimeter nysnø.– Det er meldt mer snø utover i uken, så vi fortsetter med prepareringen. Vi skal nok ha brukbare skiforhold førstkommende helg, sier han.

